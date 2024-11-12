Іспанія

Український вінгер не вирушив до табору збірної України через пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги.

Атакуючий крайній півзахисник Жирони Віктор Циганков не допоможе національній збірній України у найближчих матчах Ліги націй проти Грузії та Албанії, проте український вінгер близький до повного відновлення після травми сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, тренерський штаб Жирони на чолі з Мічелом очікує, що 26-річний українець буде готовий зіграти вже в найближчому матчі іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола, який пройде 23 листопада у рамках 14-го туру.

Зазначається, що до повернення після травм також близькі такі гравці Жирони, як Ладіслав Крейчі, Іван Мартін, Джон Соліс, Ясер Аспрілья та Абель Руїс. Ці футболісти, включно з Циганковим, продовжили тренуватися для якнайшвидшого відновлення, незважаючи на отриманий для всієї команди вихідний.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Віктор Циганков провів за Жирону 560 хвилин у восьми матчах, в яких він забив один гол та віддав один асист.