Іспанія

Форвард розповів про невдачі в Каталонії.

Бразильський нападник Вітор Роке доволі несподівано з’явився в складі каталонської Барселони в якості трансферу з Атлетіко Паранаенсе на початку цього року за 30 млн євро, і так само блискавично наразі завершився його досвід виступів за "блаугранас" орендою до севільського Бетіса.

19-річний виконавець за Барсу загалом відіграв 16 матчів, забивши два голи, тоді як у поточній кампанії він відзначився вже п’ятьма голами в 14 іграх.

У останньому інтерв’ю Роке розповів, що саме стало причиною його невдач на старті кар’єрі в Іспанії.

"Так, перехід до Барселони був поспішним рішенням. Правда в тому, що я тоді ще був у Бразилії і до останнього не знав, поїду я до Іспанії чи ні.

Я дізнався про інтерес Барселони приблизно за тиждень до трансферу, коли був у відпустці. І коли я приїхав, у мене було мало можливостей себе показати і взагалі не було часу на адаптацію.

Правда полягає в тому, що в клубі у мене були деякі погані моменти, але вони тепер слугують навчальним досвідом для мене. Я дуже радий, що мав можливість працювати у Барселоні. Те, чого я там навчився, допомагає мені сьогодні, і я дуже щасливий", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що до цього спортивний директор Барселони Деку прокоментував ситуацію довкола бразильця.