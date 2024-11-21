Чемпіон Європи ще не зіграв жодної хвилини в новому сезоні.
Унаї Сімон, Getty Images
21 листопада 2024, 08:50
Минуле літо для іспанського воротаря Унаї Сімона запам’ятається на все життя, адже він у складі своєї національної збірної став чемпіоном Європи.
Однак одразу після завершення турніру 27-річний виконавець із травмою зап’ястка вибув на тривалий термін і з тих пір не провів жодного матчу в новій кампанії.
Майже чотири місяці тривало відновлення футболіста, однак у останньому інтерв’ю він підтвердив, що готовий повертатись до справи.
"Ми завершили чотиримісячне лікування травми, і правда полягає в тому, що процес мого відновлення може тривати ще певний час.
Але я вже повноцінно тренуюсь з основною групою, і кожного разу працюю все більше.
Поява на полі? Це залежатиме від Ернесто Вальверде", — заявив іспанський виконавець.
Найближчий матч Атлетік проведе вдома проти Реала Сосьєдад у рамках баскського дербі.