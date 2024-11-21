Іспанія

Чемпіон Європи ще не зіграв жодної хвилини в новому сезоні.

Минуле літо для іспанського воротаря Унаї Сімона запам’ятається на все життя, адже він у складі своєї національної збірної став чемпіоном Європи.

Однак одразу після завершення турніру 27-річний виконавець із травмою зап’ястка вибув на тривалий термін і з тих пір не провів жодного матчу в новій кампанії.

Майже чотири місяці тривало відновлення футболіста, однак у останньому інтерв’ю він підтвердив, що готовий повертатись до справи.

"Ми завершили чотиримісячне лікування травми, і правда полягає в тому, що процес мого відновлення може тривати ще певний час.

Але я вже повноцінно тренуюсь з основною групою, і кожного разу працюю все більше.

Поява на полі? Це залежатиме від Ернесто Вальверде", — заявив іспанський виконавець.

Найближчий матч Атлетік проведе вдома проти Реала Сосьєдад у рамках баскського дербі.