Іспанія

Каталонський клуб відмовився від придбання француза.

Ексскаут Барселони Боян Кркіч розповів, як оцінював Орельєна Чуамені.

"Я їздив переглядати його два або три рази, у матчах проти ПСЖ і Марселя.

У своїх звітах я завжди писав про одне: він сильний, потужний, агресивно опікає суперника, іноді навіть занадто, але йому бракує креативності", — сказав Кркіч-старший в інтерв'ю Cadena SER, додавши, що через це вважав, що француз “не створений для топ-клубів”.

Нагадаємо, що Чуамені з 2020 по 2022 рік грав за Монако, після чого приєднався до Реалу.

Раніше повідомлялося, що Реал відмовився від підписання Александера-Арнольда.