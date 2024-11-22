Іспанія

Українець зазнав пошкодження ще на початку жовтня.

Головний тренер Жирони Мічел назвав чотирьох гравців, які точно не допоможуть команді в найближчому матчі, передає видання Marca.

Поза заявкою на домашній поєдинок з Еспаньйолом у 14-му турі Ла Ліги мають опинитися півзахисники Янгель Еррера та Габріель Місехой, а також нападники Абель Руїс і Крістіан Порту. Правий вінгер Віктор Циганков і ще кілька раніше травмованих виконавців можуть повернутися на поле.

Нагадаємо, що 27-річний українець зазнав пошкодження 2 жовтня, в першому таймі домашнього матчу 2-го туру Ліги чемпіонів проти Феєнорда (2:3). За цей час він пропустив 8 поєдинків Жирони в усіх турнірах.

На рахунку Циганкова один гол та один асист у 8-ми зустрічах поточної кампанії.

Матч Жирона — Еспаньйол відбудеться завтра, 23 листопада, розпочавшись о 19:30.