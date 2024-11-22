Іспанія

Зірковий турок відзначив свого юного співвітчизника.

Головний тренер турецького Еюпспора Арда Туран, який раніше захищав кольори Атлетіко Мадрид, каталонської Барселони та збірної Туреччини, висловився про вінгера мадридського Реала Арду Гюлера та керманича "вершкових" Карло Анчелотті. Його слова наводить Marca.

"Я відчуваю до Анчелотті величезну повагу. Керувати зірками світового рівня та підтримувати баланс у команді — непросте завдання. Хоча тактика і технічний аналіз необхідні, але здатність тренера керувати людськими стосунками — ось що дійсно визначає велич. Тому Анчелотті заслуговує на всіляку повагу.

Арда Гюлер не завжди отримує ігрові хвилини в Реалі, але кожен його дотик до м'яча подібний до діаманта", — сказав Туран.