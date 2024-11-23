Іспанія

Великий скандал назріває в каталонському футболі.

Каталонський регіон Іспанії вже неодноразово наочно демонстрував свою здатність вирощувати футболістів світового масштабу, однак цього разу увагу керівних органів ФІФА привернула потенційна протизаконна діяльність низки місцевих клубів.

Футбольні чиновники відправили запит до місцевих колективів Фундасіон Маркет, Фундасіон Академія Хоспіталет, Ветеранс Каталау та Маньягуа щодо понад 50 дітлахів, які в рамках шкільних стипендій прибували до місцевих академій з-за кордону.

Відповідно до програми, юні футболісти мали перебувати на території Іспанії не більше одного року з моменту свого приїзду, однак "випадково" виходило так, що певна кількість із них залишалась у Іспанії на довший термін, а потім отримували ліцензіх Каталонської федерації футболу й повноцінно влаштовувались у різноманітні клуби.

"Схему" було розкрито за підсумком розслідування у футбольній школі Агора Барселона у місті Сант-Кугат-дель-Вальєс.

Також стало відомо, що до цього скандалу може бути причетним каталонський Еспаньйол через футболіста Лукаса Алвеса, який приєднався до структури клубу минулого літа з Фундасіон Маркет і одразу потрапив у поле зору ФІФА.

"Папуги" наразі намагаються довести, що не знали детальної історії кар’єри цього гравця, тоді як решті фігурантів справи загрожує покарання у вигляді чималих штрафів, як мінімум, а як максимум — дворічна заборона трансферної діяльності.