Іспанія

Цікава заява італійського фахівця.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про невдалу серію матчів у виконанні нападника команди Кіліана Мбаппе. Його слова наводить Marca.

"Невдала серія трапляється у всіх нападників. Якщо вони не забивають, то засмучуються. Я бачу, що Кіліан мотивований і радий тренуватися. Рано чи пізно ця смуга закінчиться. Це питання часу. У нього є звірині якості, рано чи пізно він їх проявить.

Я не збираюся вчити його грати в атаці, це він може навчити мене. Я не збираюся вчити його грати форварда, це він може навчити мене. Чи повинен Кіліан відпрацьовувати в обороні? Я так не думаю", — заявив Анчелотті.

Зазначимо, що Кіліан Мбаппе в крайніх семи матчах за Реал забив один гол.