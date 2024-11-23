Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Сельта та каталонська Барселона.

Сельта та каталонська Барселона зіграють на Балаїдосі в рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Клаудіо Хіральдес, після нічиєї проти севільського Бетіса (2:2), використав із перших хвилин Морібу та Альвареса в півзахисті, тоді як Дувікас зіграє на вістрі атаки.

Ганс-Дітер Флік, на тлі поразки від баскського Реала Сосьєдад (0:1), залучив до стартового складу Мартіна на лівому фланзі оборони, тоді як Гаві зіграє в опорній зоні, а Ольмо долучиться до атаки.

Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран, Моріба, Альварес — Аспас, Дувікас, Бамба.

Запасні: Вільяр, Іглесіас, Серві, А. Мартінес, Дуран, Рістич, Манкільйо, Альєнде, Домінгес, Д. Родрігес, Сотело.



Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Гаві, Касадо — Рафінья, Педрі, Ольмо — Левандовські.

Запасні: Щесни, Кочен, Бальде, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Форт, Дарвіх, Домінгес, Гільєрмо, Кортес.



Гра Сельта — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.