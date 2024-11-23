Завершилися матчі чемпіонату Іспанії.
Жирона - Еспаньйол, Getty Images
23 листопада 2024, 21:45
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Жирона приймала Еспаньйол і набрала легкі три очки. Українець Віктор Циганков вийшов на поле із заміни, але не відзначився результативними діями.
Жирона — Еспаньйол 4:1
Голи: Хіль, 4, Міовські, 16, 22, Крейчі, 27 - Пуадо, 55
Жирона: Гассаніга — Мартін, Лопес, Крейчі, Блінд — ван де Бек (Мартін, 59), Ромеу — Хіль (Данжума, 71), Аспрілья (Циганков, 60), Гутьєррес (Клуа Оя, 82) — Міовські (Стуані, 71)
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Гомес (Кумбулла, 64), Кабрера, Ромеро (Оліван, 46) — Техеро (Лосано, 82), Крал, Бауса (Агуадо, 64), Каррерас — Веліс (Кардона, 64), Пуадо
Попередження: Ромеро — Пуадо, Каррерас.
У паралельному матчі Мальорка здобула непросту перемогу над Лас-Пальмасом.
Лас-Пальмас — Мальорка 2:3
Голи: Ессугу, 78, Родрігес, 46 Сілва, 82 (пен) - Наварро Муньйос, 56, Мохіка, 90+1,
Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті, Суарес, Маккенна, Муньос (Рамірес (Макберні, 90), 62) — Кампанья, Родрігес (Мата, 76), Ессугу — Рамірес (Макберні, 90), Сілва, Фустер (Молейро, 61)
Мальорка: Грейф — Морєй (Чікіньо, 86), Вальєнт, Раїльйо (Копете, 71), Мохіка — Наварро Муньйос, Морланес, Кошта, Дардер Молл (Фернандес, 89) — Родрігес (Санчес, 71), Мурікі
Попередження: Ессугу, Мата, Молейро, Суарес — Морланес, Раїльйо
Вилучення: Мурікі, 90.