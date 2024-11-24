Іспанія

Фантастична втрата очок каталонським клубом.

Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився про нічию з Сельтою (2:2) в матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує німця Marca.

"Ми грали погано не тільки останні десять хвилин гри. Ми загалом провели поганий матч.

Такі результати можуть відбуватися, і хоча ми цього не хотіли, важливо не падати духом і рухатися далі. Це всього лише одна гра. В останніх матчах турніру ми набрали лише одне очко з шести можливих, і цими показниками ми, м'яко кажучи, незадоволені. Впевнений, що кожен може грати краще.

Результат — це відображення нашої гри. Якщо ти не викладаєшся на 100%, перемогу не здобути. Все дуже просто. Сподіваюся, ця невдача не позначиться на нашій грі в Лізі чемпіонів

Вилучення Касадо? Неможливо замінити футболіста, який щойно отримав жовту картку.

Сьогодні ми багато помилялися, не вистачало впевненості під час гри з м'ячем. Мене це здивувало. Ми повинні бути більш агресивними та впевненими при володінні м'ячем. У наступних матчах потрібно повернутися на свій рівень.

Менталітет Гаві йде на користь команді. Наша мета — зробити так, щоб він зміг проводити на полі всю гру, але йти в цей бік потрібно крок за кроком", — заявив Флік.

Зазначимо, що Барселона в матчі з Сельтою вела за рахунком 2:0 до 82-ї хвилини, після чого півзахисник каталонців Марк Касадо отримав червону картку, а господарі поля протягом трьох хвилин забили два голи.