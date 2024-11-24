Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 листопада 2024 року.
Сельта — Барселона, Getty Images
24 листопада 2024, 07:59
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Сельта з Віго на власному полі зіграла внічию проти каталонської Барселони (2:2).
Команда Ганса-Дітера Фліка мала суттєві труднощі в оборони в цій грі, проте станом на середину другого тайму вели за рахунком у два м’ячі.
Однак фінальний відтинок зустрічі в "блаугранас" узагалі не вийшов. Після вилучення у власному складі гості пропустили двічі й утратили можливість здобути три очки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Барселона у рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:
Сельта — Барселона 2:2
Голи: Гонсалес, 84, Альварес, 86 — Рафінья, 15, Левандовські, 61
Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран (Сотело, 76), Моріба, Альварес — Аспас (Дуран, 90), Дувікас (Іглесіас, 76), Бамба (Гонсалес, 63).
Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Форт, 46) — Гаві (Фермін, 75), Касадо — Рафінья, Педрі (Де Йонг, 75), Ольмо (Торре, 89) — Левандовські (Віктор, 89).
Попередження: Аспас, Х. Родрігес, Сотело, Моріба, Алонсо — Мартін, Касадо, Фермін
На 82-й хвилині був вилучений Марк Касадо (Барселона) (друге попередження).