Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 листопада 2024 року.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Сельта з Віго на власному полі зіграла внічию проти каталонської Барселони (2:2).

Команда Ганса-Дітера Фліка мала суттєві труднощі в оборони в цій грі, проте станом на середину другого тайму вели за рахунком у два м’ячі.

Однак фінальний відтинок зустрічі в "блаугранас" узагалі не вийшов. Після вилучення у власному складі гості пропустили двічі й утратили можливість здобути три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сельта — Барселона у рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Сельта — Барселона 2:2

Голи: Гонсалес, 84, Альварес, 86 — Рафінья, 15, Левандовські, 61

Сельта: Гуайта — Х. Родрігес, Старфельт, Алонсо — Мінгеса, Белтран (Сотело, 76), Моріба, Альварес — Аспас (Дуран, 90), Дувікас (Іглесіас, 76), Бамба (Гонсалес, 63).

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін (Форт, 46) — Гаві (Фермін, 75), Касадо — Рафінья, Педрі (Де Йонг, 75), Ольмо (Торре, 89) — Левандовські (Віктор, 89).

Попередження: Аспас, Х. Родрігес, Сотело, Моріба, Алонсо — Мартін, Касадо, Фермін

На 82-й хвилині був вилучений Марк Касадо (Барселона) (друге попередження).