Іспанія

В Мадриді не можуть заспокоїтися.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився про Золотий м'яч — 2024. Цитує іспанського функціонера AS.

"Перш за все, я хочу, щоб всі зрозуміли, що Родрі — великий футболіст родом із Мадрида. Зрозумійте, що я не маю нічого проти нього.

Процитую редакційну статтю Tuttosport: "Родрі заслужив на Золотий м'яч, але не цього року. Минулого року "Сіті" виграв требл, і він забив гол у фіналі Ліги чемпіонів, але навіть не піднявся на подіум. Вони хотіли надолужити згаяне цього рок". Я згоден із цим висловлюванням.

Поясню, що ми дуже любимо Родрі, він заслужив нагороду. Але не цього року. Її за будь-якими критеріями мав отримати гравець Реала.Всі говорили про Вінісіуса, але його міг отримати наш капітан Карвахаль. Або навіть Беллінгем. Це рішення дуже важко пояснити", — сказав президент Реала.