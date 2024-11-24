Іспанія

Команда Вісенте Морено не змогла втримати переможний результат на власному полі.

У рамках 14-го туру іспанської Ла Ліги між собою зустрілися прямі претенденти на потрапляння до єврокубкової зони в особі Осасуни та Вільярреала.

У перші 20 хвилин першого тайму форвард Осасуни Анте Будімір гарантував своїй команді перевагу в рахунку у два м'ячі, оформивши дубль.

Утім, після перерви "жовтій субмарині" вдалося скоротити відставання завдяки голу Алекса Баени, а вже у компенсований час Жерар Морено успішно реалізував пенальті та врятував для Вільярреала нічию — 2:2.

Осасуна — Вільярреал 2:2

Голи: Будімір, 9, 20 (пен) - Баена, 67 Морено, 90+3 (пен)

Осасуна: Еррера — Аресо, Катена, Бойомо, Хуан Крус — Монкайола (Муньйос Камерос, 66), Торро, Орос (Бретонес, 87) — Гарсія (Пенья, 66), Будімір (Рауль, 87), Сарагоса (Гомес, 78)

Вільярреал: Конде — Наварро, Кошта, Альбіоль, Кардона (Бернат Веласко, 77) — Піно (Кабанес, 88), Парехо, Комесанья (Суарес, 72), Баена — Баррі, Терратс (Морено, 46)

Попередження: Бойомо, Катена, Орос, Аресо, Еррера, Торро — Альбіоль, Комесанья, Баена, Кардона, Парехо