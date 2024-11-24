У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Севіль приймала Райо Вальєкано. 

Одного голу господарям виявилося достатньо, щоб набрати три бали. 

Севілья - Райо Вальєкано 1:0
Гол: Соу, 28

Севілья: Фернандес (Іхеаначо, 73) — Кармона, Баде, Салас, Педроса (Барко, 81) — Соу (Санчес, 81), Гудель, Самбі Локонга — Лукебакіо (Навас, 73), Ромеро, Фернандес (Іхеаначо, 73)

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен (Ембарба, 86), Мумін, Чаваррія — Де Фрутос (Паласон, 86), Лопес, Валентін (Сісс, 46), Гарсія — Нтека (Камельйо, 71), Гумбау (Діас, 71)

Попередження: Баде, Салас — Фрутос, Лежен, Валентін, Гарсія, Барга

Вилучення: Лопес, 45+1.