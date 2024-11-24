Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Севілья - Райо Вальєкано, Getty Images
24 листопада 2024, 19:33
У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Севіль приймала Райо Вальєкано.
Одного голу господарям виявилося достатньо, щоб набрати три бали.
Севілья - Райо Вальєкано 1:0
Гол: Соу, 28
Севілья: Фернандес (Іхеаначо, 73) — Кармона, Баде, Салас, Педроса (Барко, 81) — Соу (Санчес, 81), Гудель, Самбі Локонга — Лукебакіо (Навас, 73), Ромеро, Фернандес (Іхеаначо, 73)
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен (Ембарба, 86), Мумін, Чаваррія — Де Фрутос (Паласон, 86), Лопес, Валентін (Сісс, 46), Гарсія — Нтека (Камельйо, 71), Гумбау (Діас, 71)
Попередження: Баде, Салас — Фрутос, Лежен, Валентін, Гарсія, Барга
Вилучення: Лопес, 45+1.