Іспанія

Флік попереджав про проблеми на краях ще після призначення.

Барселона влітку постарається зміцнити фланги оборони.

Diario Sport повідомляє, що головний тренер Ганс-Дітер Флік ще влітку попереджав про необхідність посилення цих позицій, однак зробити це не вдалося, а взимку на трансфери розраховувати не доводиться.

Однак тренер разом зі спортивним директором Деку знають, що найближчим літом потрібно підписати на кожен фланг по одному гравцеві, здатному боротися за місце в стартовому складі. Флік хоче, щоб конкуренція в цих зонах була вищою, ніж зараз.

Раніше повідомлялося, що Куртуа провів 100-й сухий матч за Реал.