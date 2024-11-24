Іспанія

Бельгієць не пропустив у матчі з Леганесом.

Тібо Куртуа став четвертим воротарем Реала зі 100 матчами на нуль. Голкіпер не пропустив у матчі Ла Ліги з Леганесом (3:0).

Крім бельгійця, цієї позначки в Реалі досягли троє воротарів: Ікер Касільяс (254 сухих матчі з 714, 35% ігор на нуль), Франсіско Буйо (179 з 450, 40%) і Мігель Анхель (122 з 326, 37%).

Куртуа зіграв на нуль 100 матчів за 246 ігор (41%).

Раніше повідомлялося, що Реал Мадрид готовий поборотися за Забарного з грандам АПЛ.