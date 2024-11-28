Іспанія

Француз поки не вражає в Реалі.

Ексгравець Реала Гуті поділився думкою про гру Кіліана Мбаппе в мадридському клубі.

"Ми всі хотіли б знати, що не так із Мбаппе. Йому не вистачає впевненості. За мить до того, як він пробив пенальті, він виглядав переляканим. Кіліан не впорався із завданням у матчах із Ліверпулем і Барселоною. Така реальність.

Важко уявити, що гравець може швидко адаптуватися до такого клубу, як Реал. Тут дуже складно грати. Ми повинні захистити його. Перес, клуб і Анчелотті захищатимуть його, тому що ми всі віримо в нього. Я вірю в нього. Легко критикувати і говорити, що він цього не вартий, але Мбаппе — один із найкращих гравців у світі", — цитує Гуті El Chiringuito.

У матчі 5-го туру Ліги чемпіонів Реал поступився Ліверпулю — 0:2. На 61-й хвилині зустрічі французький форвард не реалізував пенальті.