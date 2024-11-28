Німеччина

Німець сподівається на продовження свого футбольного шляху.

Німецький голкіпер Лоріс Каріус, який зараз перебуває у статусі вільного агента, висловився про бажання продовжити кар'єру.

"На цю мить я не пов'язаний контрактом з жодним клубом, але я ще не завершив кар'єру. Якщо надійде відповідна пропозиція, я хотів би продовжити грати у футбол.

Я вірю, що все ще володію необхідними якостями, щоб бути хорошим воротарем. Але якщо пропозиція мене не влаштує, я не стану погоджуватися тільки заради того, щоб грати десь", — зазначив Каріус.

Минулого сезону Лоріс Каріус виступав за Ньюкасл і провів один матч.