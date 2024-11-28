Іспанія

Іспанський фулбек пов'язав своє майбутнє з клубом Ла Ліги.

Севілья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нового контракту з правим захисником Хосе Анхелем Кармоною.

22-річний іспанець підписав із представником Ла Ліги нову угоду, яка розрахована до 30 червня 2028 року.

Попередній контракт Кармони з Севільєю спливав влітку 2025 року.

У цьому сезоні Хосе Анхель Кармона зіграв на клубному рівні 14 матчів, в яких він заробив три попередження.