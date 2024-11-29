Іспанія

Барселона знову може розраховувати на свого вундеркінда.

Правий вінгер Барселони Ламін Ямал відновився після травми та має можливість повернутися на поле вже в найближчому матчі.

Перед поєдинком із Лас-Пальмасом щодо стану здоров'я 17-річного іспанця висловився головний тренер "блаугранас" Гансі Флік:

"Ямал повернувся і він готовий грати. Ми ще не вирішили, чи вийде він у старті, але він зіграє. Такий план", — цитує слова німецького спеціаліста журналіст Фабріціо Романо.

Через травму нападник пропустив три попередні матчі своєї команди. Зараз на його рахунку шість голів і вісім асистів у 16 поєдинках у всіх турнірах цього сезону.

Нещодавно Ямал став володарем премії Golden Boy-2024.

Нагадаємо, Барселона прийматиме Лас-Пальмас у 15-му турі Ла Ліги завтра, 30 листопада (початок — о 15:00).