Іспанія

17-річний іспанець став третім футболістом "блаугранас" за останні чотири роки, який виграв цю нагороду.

Вінгер Барселони Ламін Ямал став володарем престижної нагороди Golden Boy-2024, яка вручається найкращому молодому гравцю року (до 21 року).

17-річний іспанець став третім футболістом "блаугранас" за останні чотири роки, який зміг виграти цю нагороду.

До Ламіна цим трофеєм змогли похвалитися Педрі та Гаві — у 2021 та 2022 роках.

Нагадаємо, цього року Ямал разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро-2024.

Також відзначимо, що наприкінці жовтня Ламін отримав приз найкращому молодому гравцю від організаторів Золотого м'яча.