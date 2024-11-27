17-річний іспанець став третім футболістом "блаугранас" за останні чотири роки, який виграв цю нагороду.
Ламін Ямал, Getty Images
27 листопада 2024, 18:30
Вінгер Барселони Ламін Ямал став володарем престижної нагороди Golden Boy-2024, яка вручається найкращому молодому гравцю року (до 21 року).
17-річний іспанець став третім футболістом "блаугранас" за останні чотири роки, який зміг виграти цю нагороду.
До Ламіна цим трофеєм змогли похвалитися Педрі та Гаві — у 2021 та 2022 роках.
Нагадаємо, цього року Ямал разом зі збірною Іспанії став переможцем Євро-2024.
Також відзначимо, що наприкінці жовтня Ламін отримав приз найкращому молодому гравцю від організаторів Золотого м'яча.