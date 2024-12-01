Іспанія

Команда Мічела змогла повернутися в гру, відстаючи на два голи протягом матчу.

У рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав на своєму полі Жирону.

Протягом цього протистояння "жовтій субмарині" вдалося забезпечити собі перевагу в рахунку у два голи завдяки зусиллям Баррі та Баени.

Утім, на 66-й хвилині Жирона повернула інтригу в цей поєдинок, коли свій момент зміг реалізувати Донні ван де Бек, а вже наприкінці зустрічі Крейчі повернув паритет на табло. Фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 2:2.

Зазначимо, що український вінгер Віктор Циганков не брав участі в цьому матчі, опинившись поза заявкою через чергову травму.

Вільярреал — Жирона 2:2

Голи: Баррі, 23 Баена, 46 - ван де Бек, 66 Крейчі, 90+7

Вільярреал: Конде — Феменія, Альбіоль, Кошта, Кардона — Піно (Морено, 72), Комесанья, Парехо (Суарес, 78), Баена (Наварро, 90) — Гує, Баррі (Кабанес, 72)

Жирона: Гассаніга — Мартін (Ельмер Соліс Ромеро, 59), Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Хіль, Мартін (Ельмер Соліс Ромеро, 59), Ромеу, ван де Бек (Порту, 73), Данжума (Руїс, 46) — Міовські (Стуані, 59)

Попередження: Кардона, Альбіоль — Крейчі, Хіль, Гутьєррес, Блінд