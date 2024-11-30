Іспанія

Чергова невдача для українського вінгера.

Жирона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на матч 15 туру іспанської Ла Ліги проти Вільярреала.

До заявки гравців команди Мічела не потрапив український вінгер Віктор Циганков, який за словами наставника, відчув дискомфорт у щиколотці після минулого матчу в Лізі чемпіонів проти Штурму (0:1).

Зазначимо, що 27-річний українець лише нещодавно повернувся на поле після травми, через яку пропустив кілька матчів клубу та збірної України. На його рахунку десять матчів, один гол та один асист.

Матч Вільярреал – Жирона пройде завтра, 1 грудня, о 15:00 за Києвом.