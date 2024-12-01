У рамках 15-го туру іспанської Ла Ліги Реал на своєму полі приймав Гетафе. 

Результат зустрічі було вирішено в першому таймі: Джуд Беллінгем реалізував пенальті, а Кіліан Мбаппе подвоїв перевагу своєї команди і встановив фінальний рахунок — 2:0 на користь мадридців. 

Реал Мадрид — Хетафе 2:0
Голи: Беллінгем, 30 (пен), Мбаппе, 38

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Себальйос, Беллінгем (Гюлер, 46) — Гоес (Модрич, 67), Мбаппе, Діас

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете, Беррокаль (Сантьяго, 78), Ріко — Ньйом (Уче, 46), Мілья, Арамбаррі (да Кошта, 46), Перес (Сола, 66) — Родрігес (Федеріко, 90)

Попередження: Себальйос, Рюдігер — Ньйом, Мілья, Родрігес, Беррокаль, Ріко, Сантьяго.