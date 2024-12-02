Бельгієць не бажає їздити на матчі збірної.
Куртуа, getty images
02 грудня 2024, 17:50
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився з приводу свого можливого повернення до збірної Бельгії. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".
"Повернення до збірної Бельгії? У мене була розмова з керівництвом, вони хотіли почути мою позицію. Я був щирий із ними, я дійсно щасливий залишатися в Мадриді. Під час міжнародної паузи я зміг відновитися. Я помітив, як це позитивно відбивається на стані мого організму.
Подивіться на Федеріко Вальверде або Вінісіуса, які літають по 20 годин туди й назад, це дуже втомлює", — сказав Куртуа.
Востаннє Тібо Куртуа грав за збірну Бельгії 17-го червня 2023 року у матчі кваліфікації до Євро-2024 з Австрією (1:1).
Раніше Куртуа заявив
, що не гратиме в збірній Бельгії під керівництвом Доменіко Тедеско.