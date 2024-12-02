Іспанія

Бельгієць не бажає їздити на матчі збірної.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився з приводу свого можливого повернення до збірної Бельгії. Його слова наводить офіційний сайт "вершкових".

"Повернення до збірної Бельгії? У мене була розмова з керівництвом, вони хотіли почути мою позицію. Я був щирий із ними, я дійсно щасливий залишатися в Мадриді. Під час міжнародної паузи я зміг відновитися. Я помітив, як це позитивно відбивається на стані мого організму.

Подивіться на Федеріко Вальверде або Вінісіуса, які літають по 20 годин туди й назад, це дуже втомлює", — сказав Куртуа.

Востаннє Тібо Куртуа грав за збірну Бельгії 17-го червня 2023 року у матчі кваліфікації до Євро-2024 з Австрією (1:1).