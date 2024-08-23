У футболіста виникли розбіжності з тренером.
ТІБО КУРТУА, GETTY IMAGES
23 серпня 2024, 11:38
Голкіпер Реала Тібо Куртуа звернувся до вболівальників та заявив, що не гратиме в збірній Бельгії під керівництвом Доменіко Тедеско.
"Я хочу звернутися до бельгійців та всіх уболівальників нашої збірної. Я дуже пишаюся, що представляю свою країну на полі, як і кожен, хто підтримує "червоних дияволів". Я вважаю за велику честь носити футболку національної команди. Навіть у найсміливіших мріях я не міг собі уявити, що зможу надіти її понад 100 разів.
На жаль, після розмови з тренером та довгих роздумів я вирішив не повертатися до збірної Бельгії під його керівництвом. У цьому питанні я беру на себе свою частку відповідальності. Однак, забігаючи наперед, скажу, що моя недовіра до нього не сприяла б підтримці необхідної атмосфери.
Федерація, з якою я також неодноразово обговорював це, приймає мою позицію та причини, які привели мене до цього болючого, але логічного рішення. Я шкодую, що, можливо, розчарував деяких уболівальників, але я переконаний, що це найкращий варіант для збірної, оскільки це завершить дискусію та дозволить команді зосередитись на досягненні своїх цілей.
Дякую вам за вашу незмінну підтримку, кохання та розуміння", – написав голкіпер Реала в інстаграмі.
Нагадаємо, Тедеско не взяв Куртуа на Євро-2024.