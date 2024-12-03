Іспанія

"Блаугранас" перервали серію з трьох матчів без перемог у чемпіонаті Іспанії.

Мальорка в рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймала на Естаді Мальорка Сон Муа Барселону.

Гості вийшли вперед завдяки голу Феррана Торреса, але мінімальної переваги не втримали, пропустивши від Ведата Мурікі ближче до завершення першого тайму. У другій половині зустрічі Рафінья оформив дубль, а Френкі де Йонг і Пау Віктор, які вийшли на поле з лави запасних, пізніше закріпили успіх "блаугранас".

Для колективу Гансі Фліка це перша перемога після трьох невдалих матчів чемпіонату Іспанії (1Н, 2П). Господарі поля залишилися на 6-й сходинці турнірної таблиці з 24-ма очками, тоді як у лідируючої в Ла Лізі Барселони їх тепер 37.

Мальорка — Барселона 1:5

Голи: Мурікі, 43 — Ф. Торрес, 12, Рафінья, 56 (пен.), 74, де Йонг, 79, Віктор, 84

Мальорка: Роман — Маффео (Морей, 78), Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес, Кошта — В. Фернандес (Наварро, 67), А. Санчес (Пратс, 78), Дардер (Д. Родрігес, 67) — Мурікі (Ларін, 78)

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі (Гаві, 82), Касадо (Е. Гарсія, 82) — Ямал, Ольмо (де Йонг, 72), Рафінья (Ф. Лопес, 86) — Ф. Торрес (Віктор, 72)

Попередження: Маффео, Раїльйо, Мохіка — Кубарсі, Касадо, Педрі