Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 4 грудня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги Атлетік на своєму полі прийме мадридський Реал.

Атлетік — Реал Мадрид

Середа, 4 грудня, 22:00, стадіон Естадіо Сан-Мамес. Арбітр зустрічі — Хосе Санчес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

З 15 матчів Ла Ліги Атлетік виграв сім, п'ять звів внічию і програв три, що дозволило йому посісти четверту позицію і випередити Вільярреал, який посідає п'яте місце, за різницею забитих і пропущених м'ячів. В останньому матчі проти Райо Вальєкано "Лос Леонес" продемонстрували неабиякий характер, вирвавши мінімальну перемогу з рахунком 2:1 завдяки результативному удару Ойхана Сансета у другому таймі. Переможна гра Сансета принесла Атлетіку третю перемогу поспіль і продовжила їхню безпрограшну серію до дев'яти матчів у всіх турнірах та "Лос Леонес" не програли жодного матчу з моменту поразки 2:1 від Жирони 6 жовтня.

Мадридський Реал був гірко розчарований після поразки 2:0 у виїзному матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля минулого тижня — результат, який став третьою поразкою в чотирьох єврокубкових матчах і залишив "вершкових" на 24-му місці в турнірній таблиці ЛЧ. Але поки Реал бореться в Лізі чемпіонів, він починає набирати обертів на "внутрішньому фронті", вигравши три матчі поспіль без пропущених м'ячів.

Реал продовжить захист титулу в майбутньому поєдинку проти Атлетіка, причому гості прагнуть провести 22 виїзні матчі Ла Ліги без поразок поспіль з моменту поразки від мадридського Атлетіко у вересні 2023 року.

Чемпіони Європи повністю усвідомлюють, яке важке випробування чекає на них у середу, але вони не втрачають шансів здобути всі три очки після перемог у кожному з останніх п'яти виїзних матчів проти Атлетіка, включаючи перемогу з рахунком 2:0 у минулому сезоні на Сан-Мамесі.

Орієнтовні склади

Атлетік Більбао: Агірресабала — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Берчіче — Руїс де Галаррета, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Джало.

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Модрич, Вальверде, Беллінгем, Гюлер — Родріго, Мбаппе.

Поточна форма

Очні зустрічі