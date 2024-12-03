Іспанія

Коментар бразильського вінгера каталонців.

Рафінья висловився про перемогу Барселони в матчі з Мальоркою (5:1).

"Ми знали, як важливо знову перемогти. В останніх трьох матчах нам чогось не вистачало. Сьогодні ми зіграли добре, хоча це була не найкраща наша гра, але найважливішим була перемога.

Я переживаю свій найкращий момент у кар'єрі і не хочу на цьому зупинятися. Я хочу зробити набагато більше для цього клубу. Це клуб, до якого я відчуваю величезну любов. Усе, що я можу віддати на полі, я віддам", — сказав Рафінья.

У поточному сезоні Рафінья провів 20 матчів на полі у всіх турнірах: на його рахунку 14 голів і 10 асистів.