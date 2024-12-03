Іспанія

Брутальний коментар німецького фахівця.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував перемогу над Мальоркою. Каталонська команда виграла матч 19-го туру Ла Ліги з рахунком 5:1.

"Я щасливий. Лайняний листопад закінчився, почався грудень. Я дуже радий, у першому таймі в нас було багато моментів. Але ми не забивали".

Про вихід Феррана на позиції нападника:

"Левандовські потребував відпочинку, ми повинні були подбати про нього. Крім того, Ферран провів дуже хорошу гру і забив перший гол, це дуже важливо для нього. Коли б він нам не знадобився, він завжди готовий. Сьогодні не було необхідності випускати Левандовські".

Про Ямала:

"Сьогодні він був дуже важливий, він завжди приносить користь команді. Я думаю, що він міг забити 1 або 2 голи сьогодні, він зіграв дуже добре, але не тільки він", — сказав Флік.

Для колективу Гансі Фліка це перша перемога після трьох невдалих матчів чемпіонату Іспанії (1Н, 2П). Мальорка залишилися на 6-й сходинці турнірної таблиці з 24-ма очками, тоді як у лідируючої в Ла Лізі Барселони їх тепер 37.