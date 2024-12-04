Іспанія

Коментар іспанського вінгера.

Ламін Ямал висловився про перемогу над Мальоркою. Барселона виграла матч 19-го туру Ла Ліги з рахунком 5:1.

"Це була дуже важлива перемога після двох поразок у Ла Лізі. Було дуже важливо перемогти з таким рахунком, ми дуже задоволені.

У першому таймі ми були кращими, але нам потрібно було реалізовувати ті явні гольові моменти, які у нас були. Ми вийшли на поле з ідеєю, і в нас усе вийшло.

Це дуже важлива перемога для команди, нам потрібно було перемогти знову. У Лізі чемпіонів у нас все дуже добре, але в Ла Лізі ми дуже нерозумно втрачали очки. Перемога дуже важлива для всіх, і тим гравцям, які грають менше, голи додадуть впевненості".

Про асист на Рафінью:

"Це те, що я роблю досить добре. Я дуже радий за Рафінью, ми дуже добре розуміємо один одного, і він знає, що, коли я перебуваю на цій ділянці поля, я завжди намагатимуся зробити передачу", — сказав вінгер Барселони.