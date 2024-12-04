Коментар іспанського вінгера.
Ламін Ямал, Getty Images
04 грудня 2024, 00:12
Ламін Ямал висловився про перемогу над Мальоркою. Барселона виграла матч 19-го туру Ла Ліги з рахунком 5:1.
"Це була дуже важлива перемога після двох поразок у Ла Лізі. Було дуже важливо перемогти з таким рахунком, ми дуже задоволені.
У першому таймі ми були кращими, але нам потрібно було реалізовувати ті явні гольові моменти, які у нас були. Ми вийшли на поле з ідеєю, і в нас усе вийшло.
Це дуже важлива перемога для команди, нам потрібно було перемогти знову. У Лізі чемпіонів у нас все дуже добре, але в Ла Лізі ми дуже нерозумно втрачали очки. Перемога дуже важлива для всіх, і тим гравцям, які грають менше, голи додадуть впевненості".
Про асист на Рафінью:
"Це те, що я роблю досить добре. Я дуже радий за Рафінью, ми дуже добре розуміємо один одного, і він знає, що, коли я перебуваю на цій ділянці поля, я завжди намагатимуся зробити передачу", — сказав вінгер Барселони.
Для колективу Гансі Фліка це перша перемога після трьох невдалих матчів чемпіонату Іспанії (1Н, 2П). Мальорка залишилися на 6-й сходинці турнірної таблиці з 24-ма очками, тоді як у лідируючої в Ла Лізі Барселони їх тепер 37.