Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 3 грудня 2024 року.

У рамках дев’ятнадцятого туру іспанської Ла Ліги Мальорка на власному полі з розгромом поступилась каталонській Барселоні (1:5).

Команда Ганса-Дітера Фліка мала помітну перевагу ще в першому таймі, однак на перерву пішла за нічийного рахунку на табло, обмінявшись голами із суперниками.

Однак у другій половині "блаугранас" уже не помічали захисту суперників і довели справу до розгрому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мальорка — Барселона у рамках 19-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Мальорка — Барселона 1:5

Голи: Мурікі, 43 — Ф. Торрес, 12, Рафінья, 56 (пен.), 74, де Йонг, 79, Віктор, 84

Мальорка: Роман — Маффео (Морей, 78), Вальєнт, Раїльйо, Мохіка — Морланес, Кошта — В. Фернандес (Наварро, 67), А. Санчес (Пратс, 78), Дардер (Д. Родрігес, 67) — Мурікі (Ларін, 78)

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі (Гаві, 82), Касадо (Е. Гарсія, 82) — Ямал, Ольмо (де Йонг, 72), Рафінья (Ф. Лопес, 86) — Ф. Торрес (Віктор, 72)

Попередження: Маффео, Раїльйо, Мохіка — Кубарсі, Касадо, Педрі