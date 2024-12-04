Утім, бельгійський голкіпер щасливий у Мадриді.
Тібо Куртуа, Getty Images
04 грудня 2024, 13:59
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа може продовжити кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Як повідомляє Marca, наступного літа саудівські клуби планують продовжити серйозні інвестиції в зіркових гравців, і вони готові добряче заплатити за 32-річного бельгійця.
Утім, за інформацією джерела, Куртуа наразі дуже щасливий у Мадриді та хотів би продовжити з "вершковими" контракт, який спливає влітку 2026 року.
У поточному сезоні Тібо Куртуа провів за Реал Мадрид 15 матчів, в яких він пропустив 12 голів та 6 разів відстояв "на нуль".