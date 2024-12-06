Іспанія

Наразі каталонці перебувають на крок попереду Баварії.

Напередодні стало відомо про те, що центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та вирішив не продовжувати спливаючий влітку 2025 року контракт зі своїм клубом на тлі інтересу від Баварії та Барселони.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, каталонський клуб вже провів перші переговори з 28-річним німцем щодо потенційного переходу наприкінці цього сезону на правах вільного агента.

За інформацією джерела, розмова між агентом Та та спортивним директором "блаугранас" Деку мала позитивний характер — Піні Захаві також представляє інтереси керманича Барси Гансі Фліка, від чого діалог став ще більш продуктивним.

Зазначається, що особисто Та також був на цій зустрічі, а Баварія наразі перебуває на крок позаду від Барселони у питанні оформлення цього трансферу.