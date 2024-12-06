Іспанія

Оптимістичний прогноз, який може зачекати.

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор може випередити терміни свого відновлення після травми. Про це повідомляє The Athletic.

Нагадаємо, футболіст "вершкових" отримав травму підколінного сухожилля наприкінці листопада та передбачалося, що він пропустить близько трьох тижнів.

За інформацією джерела, відновлення 24-річного бразильця йде краще, ніж очікувалося, проте форсувати його повернення ніхто не хоче.

Таким чином, Вінісіус може повернутися на поле у ​​матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти (10 грудня) або у крайньому випадку у поєдинку Ла Ліги з Райо Вальєкано (14 грудня).

Нинішнього сезону Вінісіус провів 18 матчів, у яких забив 12 голів та віддав шість асистів.

Найближчий матч Реал проведе проти Жирони. Гра відбудеться завтра, 7 грудня, о 22:00 у Києві.