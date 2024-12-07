Іспанія

Бразилець знову травмувався.

Вінгер мадридського Реала Родріго не зможе взяти участь у матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги з Жироною, який відбудеться сьогодні, 7 грудня, о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

Зазначається, що 23-річний бразилець не зміг полетіти в Жирону через дискомфорт у стегні лівої ноги. На поточний момент не визначено термін, який знадобиться Родріго для відновлення.

Цього сезону Родріго відіграв за Реал 17 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.