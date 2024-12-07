Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють севільський Бетіс та каталонська Барселона.

Севільський Бетіс та каталонська Барселона зіграють у шістнадцятому турі іспанської Ла Ліги на Беніто Вільямарін.

Мануель Пеллегріні, на тлі поразки від баскського Реала Сосьєдад (0:2), залучив до стартового складу Флореса в опорній зоні, тоді як Авіла гратиме праворуч в атаці.

Ганс-Дітер Флік, після розгрому Мальорки (5:1), використав із перших хвилин Левандовські на вістрі атаки.

Бетіс: Сілва — Сабалі, Льоренте, Бартра, Перро — Альтіміра, Флорес — Авіла, Ло Чельсо, Еззалузлі — Роке.

Запасні: Адріан, Вієйтес, Х. Родрігес, Хуанмі, Р. Родрігес, Лосада, Іско, Натан, Бакамбу, Руїбаль, Гірао.



Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, Касадо — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські.

Запасні: Щесни, Астралага, Гаві, Торрес, Торре, Фермін, Віктор, де Йонг, Гарсія, Форт, Мартін, Домінгес.



Гра Бетіс — Барселона почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.