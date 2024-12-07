Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 7 грудня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги Бетіс прийматиме лідера чемпіонату Барселону.

Бетіс — Барселона

Субота, 7 грудня, 17:15, стадіон Беніто Вільямарін. Арбітр зустрічі — Алехандро Муньїс Руїс

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Наразі Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, на чотири очки випереджаючи мадридський Реал, який посідає друге місце і має гру в запасі, в той час, як Бетіс посідає 10-ту позицію, набравши лише 20 очок у 15 матчах цього сезону.

Підопічні Мануеля Пеллегріні цього сезону мали проблеми з реалізацією гольових моментів, забивши лише 16 м'ячів у 15 матчах чемпіонату, але й пропустили вони лише 18, що є відносно непоганим показником обороноздатності команди.

На цей матч "зелено-білі" вийдуть після перемоги над Сан-Андреу (3:1) в Кубку Іспанії, що стало невеликим полегшенням після двох поразок у чемпіонаті Валенсії та Реалу Сосьєдад.

У вівторок Барселона знову здобула три очки в чемпіонаті, розгромивши Мальорку з рахунком 5:1. Каталонська команда вийшла на поле після домашньої поразки від Лас-Пальмас з рахунком 1:2, але правильно відреагувала на фіаско і тепер має 37 очок у 16 матчах чемпіонату, що дозволяє їй очолювати турнірну таблицю.

В активі Барселони 12 перемог, одна нічия і три поразки з 16 матчів чемпіонату в цьому сезоні, при цьому вона є найкращою атакувальною командою Ла Ліги, забивши 48 м'ячів у цьому сезоні.

Крім того, підопічні Фліка мають найкращий показник виїзних перемог у Ла Лізі цього сезону, набравши 22 очки в 10 матчах, але на домашньому полі Бетіс програв лише одну з семи ігор чемпіонату.

У Барселони шестиматчева переможна серія проти Бетіса в усіх турнірах. Каталонці не програвали на "Естадіо Беніто Вільямарін" з грудня 2021 року.

Орієнтовні склади

Бетіс: Сільва — Сабалі, Бартра, Льоренте, Перро — Гуірао, Альтіміра — Форналс, Ло Сельсо, Езалзулі — Роке

Барселона: Пенья — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Педрі, Кассадо — Ямал, Ольмо, Рафінья — Левандовські