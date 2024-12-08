Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 7 грудня 2024 року.

У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на власному полі поступилась мадридському Реалу (0:3).

У цьому матчі в команди Мічела були шанси зачепитись за очки в перші 35 хвилин ігрового часу, проте вона цього так і не зробила.

Далі Реал отямився від невпевненого старту й почав реалізовувати власні моменти, а вже після початку другого тайму щодо переможця пари питань не виникало.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Реал у рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Жирона — Реал 0:3

Голи: Беллінгем, 36, Гюлер, 55, Мбаппе, 62

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Д. Лопес, Крейчі, Гутьєррес — Мартін, Ромеу, ван де Бек — Аспрілья, Міовські (Руїс, 57), Хіль (Данжума, 58).

Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Рюдігер, Менді (Ф. Гарсія, 81) — Вальверде (Асенсіо, 81) — Гюлер (Яньєс, 88), Модрич — Беллінгем (Себальйос, 61) — Діас, Мбаппе (Ендрік, 81).

Попередження: Крейчі, Ромеу, Порту — Мбаппе, Рюдігер