Іспанія

"Вершкові" розбили Жирону.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про перемогу над Жироною (3:0) в рамках 16-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує італійського фахівця AS.

"Важливий матч, важлива перемога. Хлопці непогано трималися, коли Жирона сильно тиснула. Коли забиваємо, ми дуже добре контролюємо ситуацію, краще володіємо м'ячем. Ми провели дуже вдалий другий тайм, забили два хороших голи. Ми задоволені.

Травма Менді — велика втрата, але така ситуація, потрібно протриматися до Різдва. У двох матчах ми зазнали поразки від дуже сильних суперників, але в інших впоралися дуже добре, проявили стійкість та цілеспрямованість. Всі багато працювали, зокрема нападники. Браїм, Джуд, Гюлер виконали дуже хорошу роботу.

Проблемою цієї команди завжди буде захист. Якщо ми будемо добре захищатися, ми обов'язково виграємо, з нашою якістю атаки голи в нас будуть завжди.

Поступово команда повертається на свій рівень. Ми завершили матч з хорошими відчуттями. Здається, це було легко, але нам довелося поборотися. У Бергамо на нас чекає ще один дуже сильний суперник із чудовою динамікою, ми постараємося показати себе з найкращого боку", — сказав Анчелотті.