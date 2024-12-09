Колектив Дієго Сімеоне здобув непрості три очки.
Атлетіко - Севілья, Getty Images
09 грудня 2024, 00:07
У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Атлетіко приймав Севілью.
Під час зустрічі команда Сімеоне зазнала величезних труднощів, але зуміла вирвати перемогу в грі з сімома забитими голами.
Атлетіко — Севілья 4:3
Голи: де Пауль, 10, Грізманн, 62, 90+4, Самуел Ліно, 79 — Лукебакьо, 12, Ромеро, 32, Хуанлу, 57.
Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле (Вітсель, 79), Галан — Сімеоне (Самуел Ліно, 75), де Пауль (Коке, 63), Барріос, Галлагер (Серлот, 63) — Грізманн, Альварес (Корреа, 75).
Севілья: Альваро — Кармона, Баде, Гудель, Салас — Хуанлу, Агуме (Монтьєль, 80), Соу — Лукебакьо (Іеначо, 90+1), Ромеро (Маркао, 90+1), Пеке (Сауль, 63).
Попередження: Барріос, 48, Альварес, 72, Галан, 87, Грізманн, 90+4 — Агуме, 49, Альваро, 67, Сауль, 76.