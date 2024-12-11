19-річний голкіпер стане другим українцем у складі каталонської команди.
Владислав Крапивцов, УАФ
11 грудня 2024, 20:19
Воротар юнацької збірної України Владислав Крапивцов незабаром стане гравцем Жирони. Про це повідомляє журналіст Ніл Сола.
За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу домовилося про підписання контракту з 19-річним українцем, який зараз перебуває без клубу.
Також зазначається, що футболіст вже пройшов перегляд та медичне обстеження.
Нагадаємо, Крапивцов раніше виступав за юнацьку команду Дніпра-1, але після банкрутства клубу отримав статус вільного агента.
Додамо, що Крапивцов може стати другим українцем у складі каталонської команди – у ній вже виступає вінгер Віктор Циганков.