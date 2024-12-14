Іспанія

Не найкраща серія каталонської команди.

Жирона не виграє 6 матчів поспіль. Команда під керівництвом Мічела програла Мальорці (1:2) у 17-му турі Ла Ліги.

Це третя поспіль поразка Жирони — до цього програли Ліверпулю в ЛЧ (0:1) і Реалу в чемпіонаті (0:3).

У команди 4 поразки та дві нічиїх в останніх шести матчах. Остання перемога була над Еспаньолом у Ла Лізі (4:1) 23 листопада.

У Ла Лізі каталонський клуб зараз посідає 9-те місце, маючи 22 очки після 17 ігор.

Наступний матч Жирона проведе вдома проти Вальядоліда в рамках Ла Ліги. Зустріч відбудеться 20 грудня.