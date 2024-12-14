Іспанія

Команда Мічела не може виграти вже шість матчів поспіль.

Жирона у матчі 17 туру іспанської Ла Ліги у гостях поступилася Мальорці з рахунком 1:2.

Команда Мічела відкрила рахунок у матчі на сьомій хвилині завдяки голу Донні ван де Бека. Однак у середині першого тайму Кайл Ларін зрівняв цифри на табло.

Через 12 хвилин Мальорка залишилася у меншості після вилучення Ведата Мурікі, який отримав пряму червону картку за грубий фол. Проте це не завадило Мальорці забити другий м'яч, коли на 52 хвилині Ларін оформив дубль.

Після 18 ігор Мальорка набрала 27 очок і посідає п'яте місце у Ла Лізі, а у Жирони 22 бали та дев'ятий рядок після 17 турів.

Команда Мічела, яка поки що змушена грати без травмованого українця Віктора Циганкова, не може виграти вже шість матчів поспіль. Для Мальорки це була перша перемога після двох поразок.

Мальорка — Жирона 2:1

Голи: Ларін, 20, 52 - ван де Бек, 7

Мальорка: Грейф — Маффео, Вальєнт, Копете, Мохіка — Санчес (ван дер Гейден, 83), Морланес (Наварро Муньйос, 73), Маскарель, Дардер Молл (Родрігес, 73) — Ларін (Пратс, 84), Мурікі.

Жирона: Гассаніга — Мартін, Хуанпе (Місехой, 58), Лопес, Блінд — Ромеу (Порту, 73), ван де Бек (Мартін, 63) — Хіль (Стуані, 57), Аспрілья, Гутьєррес — Данжума (Руїс, 63).

Попередження: Морланес, Маскарель, Копете, Вальєнт — Лопес, Ромеу.

Вилучення: Мурікі, 32.