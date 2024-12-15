Іспанія

Колектив Карло Анчелотті змарнував можливість випередити Барселону в турнірній таблиці.

У рамках сімнадцятого туру іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав Реал Мадрид.

Господарі почали активно і вже до 36-ї хвилини гри рахунок був 2:0 на користь Райо. Однак ще в першому таймі Королівський клуб відігрався, зробивши рахунок 2:2.

На 56-й хвилині гри Родріго вивів Реал уперед і, здавалося, що мадридський клуб свого вже не упустить.

Проте вихованець Реала Ісі Паласон, який нині виступає за Райо, зрівняв рахунок у грі і встановивши остаточний рахунок — 3:3.

Таким чином, Реал наразі другий, а Райо Вальєкано — перебуває на 13-му рядку.

Райо Вальєкано — Реал Мадрид 3:3

Голи: Лопес, 4, Мумін, 36, Паласон, 64 - Вальверде, 39, Беллінгем, 45, Гоес, 56

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Мумін, Лежен, Чаваррія — Де Фрутос (Діас, 66), Лопес (Балліу, 66), Сісс (Валентін, 60), Ембарба (Гарсія, 53) — Нтека (Камельйо, 60), Паласон

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес (де Соуза, 79), Чуамені, Рюдігер, Гарсія — Діас (Вінісіус, 63), Вальверде, Модрич (Камавінга, 72), Беллінгем — Гоес, Гюлер (Себальйос, 79)

Попередження: Барга, Нтека, Паласон, Камельйо — Модрич, Вінісіус.