Іспанія

Мінімальна домашня перемога підопічних Дієго Сімеоне.

Атлетіко в рамках 17-го туру Ла Ліги-2024/25 приймав Хетафе на Ріяд Ейр Метрополітано.

Господарі поля виглядали краще за гостей у першому таймі зустрічі, але відкрити рахунок не вдалося жодній із команд. Вивести "матрацників" уперед зумів Серлот, який по перерві залишив лаву запасних. Гол Александера виявився вирішальним.

У турнірній таблиці Атлетіко з 38-ма очками йде другим, поступаючись Барселоні за додатковими показниками, тоді як Хетафе з 16-ма заліковими балами перебуває на 15-й сходинці.

Атлетіко — Хетафе 1:0

Гол: Серлот, 69

Атлетіко: Облак — Льоренте (Моліна, 56), Хіменес, Ленгле, Галан — Сімеоне (Корреа, 56), Де Пауль, Барріос (Ле Норман, 86), Ліно (Серлот, 46) — Грізманн (Коке, 63), Альварес

Хетафе: Сорія — Ньйом, Джене, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 78), Іглесіас — Кейта (Уче, 55), Мілья, Сантьяго (Сола, 56), да Кошта (Їлдирим, 77) — Родрігес (Федеріко, 77)

Попередження: Корреа, Де Пауль, Коке — Іглесіас