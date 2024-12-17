Іспанія

Найкращим став аргентинець Еміліано Мартінес з Астон Вілли.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS опублікувала рейтинг найкращих воротарів за підсумками 2024 року.

Найкращим воротарем став аргентинець Еміліано Мартінес з Астон Вілли, який набрав 167 голосів. Разом зі збірною Аргентини він виграв Копа Америка-2024, а також забезпечив путівку "левам" до Ліги чемпіонів.

Друге місце у чемпіона Європи — іспанця Унаї Сімона з Атлетіка, а трійку найкращих замкнув грузин Георгі Мамардашвілі з Валенсії.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін посів шосте місце, набравши 25 голосів, як і Ян Зоммер із міланського Інтера. Конкурент Луніна – Тібо Куртуа посів п'яте місце після перемоги у рейтингу минулого року.

Цього сезону Лунін провів п'ять матчів, з яких два на нуль при восьми пропущених м'ячах.

Раніше IFFHS визнала найкращим гравцем року півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі, який став володарем Золотого м'яча.