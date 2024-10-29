Аргентинця вдруге поспіль визнано найкращим голкіпером року.
Еміліано Мартінес, Getty Images
29 жовтня 2024, 09:47
Воротар Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес вдруге поспіль був визнаний найкращим воротарем року під час церемонії вручення Золотого м'яча-2024.
"Дякую вам усім, для мене честь бути тут знову. Я дуже вимогливий по відношенню до себе, тому я продовжуватиму самовдосконалюватися. Я родом з маленького міста, це завжди мотивує мене.
Я не вважаю себе найкращим воротарем у світі, я бачу дуже багато чудових воротарів щотижня. Я прагну вигравати трофеї з клубом і своєю країною, вони завжди важливіші за індивідуальні", — сказав Мартінес під час отримання нагороди.
Зазначимо, що одним із конкурентів 32-річного аргнетинця був українець Андрій Лунін із мадридського Реалу, який був відсутній на церемонії в рамках бойкоту з боку "вершкових".
Цього сезону Мартінес провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 11 пропущених м'ячах.