Англія

Аргентинця вдруге поспіль визнано найкращим голкіпером року.

Воротар Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес вдруге поспіль був визнаний найкращим воротарем року під час церемонії вручення Золотого м'яча-2024.

"Дякую вам усім, для мене честь бути тут знову. Я дуже вимогливий по відношенню до себе, тому я продовжуватиму самовдосконалюватися. Я родом з маленького міста, це завжди мотивує мене.

Я не вважаю себе найкращим воротарем у світі, я бачу дуже багато чудових воротарів щотижня. Я прагну вигравати трофеї з клубом і своєю країною, вони завжди важливіші за індивідуальні", — сказав Мартінес під час отримання нагороди.

Зазначимо, що одним із конкурентів 32-річного аргнетинця був українець Андрій Лунін із мадридського Реалу, який був відсутній на церемонії в рамках бойкоту з боку "вершкових".

Цього сезону Мартінес провів 12 матчів, з яких чотири на нуль при 11 пропущених м'ячах.