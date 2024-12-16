Реал оголосив заявку на Міжконтинентальний кубок, фінал якого відбудеться в Катарі.

Заявка мадридського клубу:

Воротарі: Тібо Куртуа, Андрій Лунін, Фран Гонсалес.

Захисники: Лукас Васкес, Хесус Вальєхо, Фран Гарсія, Антоніо Рюдігер, Юссеф Енрікес, Марко Асенсіо, Лоренсо Агуадо.

Півзахисники: Джуд Беллінгем, Едуардро Камавінга, Федеріко Вальверде, Лука Модріч, Орельєн Чуамені, Арда Гюлер, Дані Себальос.

Нападники: Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе, Родріго, Ендрік, Браїм Діас, Гонсало Гарсія, Віктор Муньос.

Фінал Міжконтинентального кубка відбудеться у середу в Катарі. Початок матчу Реал — Пачука о 19:00.